رغم معاناة مانشستر يونايتد معه.. مورينيو رفض ضم رونالدو!

تواجدت فرصة كبيرة لمانشستر يونايتد للتعاقد مع كريستيانو رونالدو في صيف 2018، والمفاجأة أن من منعها هو مدرب الشياطين الحمر آنذاك، جوزيه مورينيو.

المعلق الإنجليزي الشهير جيم وايت، زعم أن إدارة إد وودوارد عرضت على مورينيو إعادة الدون إلى أولد ترافورد، غير أن المو فضّل إبرام صفقات أخرى أكثر أهمية.

وايت في حديث صحفي قال في هذا الصدد "كانت هناك مناقشات كثيرة لسنوات عديدة حول عودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، آخرها في 2018".

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كما أضاف "كان من الممكن أن يحدث ذلك عندما غادر من ريال مدريد، وكان رونالدو في ذلك التوقيت بفترة رائعة في مسيرته الكروية".

وأتم وايت "لم ينتقل رونالدو إلى مانشستر يونايتد وقتها لأن مورينيو رفض الفكرة، قال أن هناك أولويات أخرى".

وبالرجوع قليلًا إلى صيف 2018، كان الشغل الشاغل لمورينيو بالفعل هو التعاقد مع مدافع، وكان ذلك سببًا رئيسيًا في الخلافات بينه وبين إدارة اليونايتد.

في نهاية المطاف، انتقل رونالدو إلى يوفنتوس نظير 100 مليون يورو، ثم عاد إلى يونايتد في الصيف الماضي نظير 23 مليون يورو فقط.

أما مورينيو فتمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر بعد الخسارة من ليفربول بأنفيلد، وحلّ محله أولي جونار سولشاير، والذي أقيل أيضًا في 2021 وأتى خلفه رالف رانجنيك بصورة مؤقتة.

الجدير بالذكر أن مورينيو ورونالدو عملا سويًا في ريال مدريد لمدة ثلاثة أعوام، لكن العلاقة ساءت كثيرًا بينهما في العام الأخير.