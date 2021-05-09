رغم مرور سنتين.. أرنولد يعيد ذاكرته لهدف أوريجي الخالد في برشلونة

ذكريات لا تنسى بالنسبة له..

تذكر الظهير الأيمن لليفربول، ألكسندر أرنولد، الهدف الذي صنعه لديفوك أوريجي في شباك برشلونة بدوري أبطال أوروبا 2019.

الهدف التاريخي أتى من ركنية نفذها بسرعة شديدة الظهير الإنجليزي وسط غفلة من دفاعات برشلونة، ليحرز زميله البلجيكي رابع الأهداف ويُتمم "ريمونتادا ليفربول".

ورغم مرور عامين على هذه اللقطة التاريخية التي أوصلت كتيبة يورجن كلوب إلى نهائي الأبطال وجعلته يظفر باللقب على حساب توتنهام، عاد أرنولد وتحدث عنها مجددًا.

أرنولد قال عن اللقطة "لم نتدرب على هذه اللقطة أبدًا، في الواقع لم أتخذ قرارًا بأن أنا من سأنفذ الركلة الركنية من الأساس".

كما أضاف "لم تكن استراتيجية تم تصميمها من قبل، كنت في الواقع أرحل لأترك الكرة إلى زميل آخر لاعتقادي أن هذا سيكون أفضل".

وأتم "كل لاعبي برشلونة كانوا منشغلين ولم ينظروا إلى الكرة، لقد حاولت وضعها فقط في المكان الفارغ، لقد كان هدفًا رائعًا".

الجدير بالذكر أن أرنولد مستواه قد تراجع هذا الموسم كثيرًا إلى درجة أن تم استبعاده من قائمة منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم.