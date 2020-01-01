رغم مرور السنوات - كاريوس لا يتوقف عن لوم راموس على خسارة دوري الأبطال

لقد ضربني!

عاد لوريس كاريوس، حارس ليفربول السابق، لاتهام سيرخيو راموس قائد ريال مدريد بأنه قد ضربه في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 وكان ذلك هو سبب الأخطاء التي ارتكبها وأدت لخسارة الريدز للقب.

وكان كاريوس قد ارتكب خطأين فادحين في النهائي أهدى بهما ريال مدريد اللقب في المباراة التي انتهت بفوز كتيبة زيدان بثلاثية مقابل هدف، لتنتهي مسيرته في أنفيلد بعد ذلك وتتم إعارة لبشكتاش التركي.

الحارس الألماني سبق وأن اتهم راموس بأنه ضربه في رأسه مما سبب له ارتجاجًا بالمخ نتيجته لم يستطع التركيز في المباراة وارتكب الأخطاء الفادحة، ورغم مرور وقت طويل على ذلك، عاد كاريوس ليفتح الموضوع مجددًا ويتهم راموس بإيذائه.

المزيد من الفرق

حامي عرين ماينتس الأسبق تمنى لو عاد به الزمن ولم يبق صامتًا، حيث قال في تصريحات لشبورت بيلد "صدقني لقد تعلمت الكثير! ، في وقت لاحق كان ينبغي أن أتعامل مع الأمر علانية بصورة أكثر قوة، لقد أصيبت بارتجاج بعد ضربة راموس، لم يكن يمكنني الرؤية.".

كما كشف كاريوس في الوقت نفسه عن تلقيه رسائل تهديد بالقتل، حيث قال "كان هناك البعض من ذلك نعم، ولكن لم يكن يمكنني أن آخذ الأمر على محمل الجد.".

"حدث ذلك عبر الإنترنت من ناس مجهولين الهوية ولا يظهرون وجوههم، أعتقد أن تلك النوعية لا تفتح أفواهها إذا عبرت بجواري على أرض الواقع. يتلقى لاعبو كرة القدم العديد من هذه الرسائل، إذا قرأتها جميعًا فلن تتمكن من النوم."

"لا يمكنك إلقاء اللوم على الجماهير إذا ما هاجمت لاعبًا أو صفرت عليه، يدفعون ولهم الحق الكامل في عدم الرضا وعلى المحترف تحمل ذلك، ولكن إذا كانت تجاوزات أو تهديدات بالقتل، فقد تخطوا الحد."

ومن المقرر أن تنتهي إعارة صاحب الـ26 عامًا في تركيا بنهاية هذا الموسم، ويفترض أن يعود بعد ذلك إلى ليفربول، وحول ذلك عقّب قائلًا "لديّ تواصل جيد بين الحين والآخر مع يورجن كلوب، أنا على اتصال جيد مع الجميع.".

وأتم "في الوقت الحالي أركز على موسمي مع بشكتاش فقط، لديّ عقد ممتد حتى 2022 مع ليفربول، ومن السابق لأوانه قول أي شيء قبل الصيف خاصةً وأن لا أحد يعرف ماذا سيحدث بسبب فيروس كورونا.".

الجدير بالذكر أن بشكتاش من الأندية التي تعاني من الناحية المادية في الفترة الأخيرة وقد ازدادت الأمور سوءًا مع كورونا، مما يرجح أن كاريوس سيبحث عن نادٍ جديد في الصيف في ظل التأكيدات بأنه خارج حسابات كلوب تمامًا.

