رغم ما قدمه أمام توتنهام.. دي خيا ليس أفضل من يتصدى بالقدمين!

ديفيد دي خيا لا يعتبر أفضل حارس في البريميرليج يتصدى بقدميه رغم مستواه أمام توتنهام

فيسبوك تويتر محمد عماد

جذب ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الأنظار إليه، وذلك بعد تألقه أمام توتنهام هوتسبر، في المباراة التي استضافها ملعب ويمبلي في الأسبوع الثاني والعشرين من البريميرليج والتي انتهت بالفوز لصالح الشياطين الحُمر بهدفٍ مقابل لا شيء.

الحارس الدولي الإسباني كان قد نجح في التصدي لإحدى عشرة ركلة في المباراة، منها العديد من الركلات بقدميه، ولكنه ليس أفضل من يتصدى بقدمه.

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في إحصائية عن مباريات البريميرليج منذ موسم 2017-2018 حتى الرابع عشر من يناير 2019، تصدى ديفيد دي خيا لـ 194 تسديدة، منها 23 تسديدة بقدميه، أي بنسبة 11.9%.

وفقًا للنسبة المئوية، فإن دي خيا يحتل المركز العاشر ضمن أفضل الحراس التي تتصدى بقدميها.

في المركز التاسع يأتي الحارس فرسير فوستر، والثامن سيرجيو ريكو، والسابع أدريان، والسادس جو هارت، والخامس أزمير بيجوفيتش، والرابع بن فوستر، والثالث ماركوس بيتينيللي، والثاني سيمون مينيوليه والأول أوريستيس كارنزيس.