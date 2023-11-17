رغم فوز بيلينجهام باللقب الرسمي.. لامين يامال "الفتى الذهبي" شرفيًا!

حتى يشعر ناشئ برشلونة بالإنجاز..

رغم فوز الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام بجائزة الفتى الذهبي التي تمنحها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية سنويًا، إلا أن نجم برشلونة الواعد لامين يامال حصد جائزة جديدة.

تلك الجائزة هي جائزة "الفتى الذهبي الأصغر" لأصغر لاعب يتم ترشيحه للجائزة، وهو الذي أكمل في يوليو الماضي فقط عامه السادس عشر.

ويقدم يامال موسمًا رائعًا مع برشلونة وحقق أرقامًا عديدة هامة فيه، إذ بات أصغر لاعب يسجل بقميص البلوجرانا في الليجا، وأصغر لاعب يمثل منتخب إسبانيا، وكذلك أصغر لاعب يسجل بقميص منتخب إسبانيا.

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ووصل يامال إلى هدفه الثاني مع إسبانيا أمس، حينما انتصر الماتاور على قبرص 3-1 خارج الديار في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 المقام بألمانيا.

يذكر أن يامال يحمل آمالًا عريضة على أكتافه من جمهور برشلونة التي تسعى أن يكون هذا النجم ذا الأصول المغربية خليفة محتملًا للأسطورة ليونيل ميسي، أو بدرجة أقل أن ينسى الجماهير رحيل الفرنسي عثمان ديمبيلي عن صفوف الفريق إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.