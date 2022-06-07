رغم غياب الحسم .. مدرب البرتغال يدعم قرار رونالدو بالاستمرار في يونايتد

رونالدو أعطى تلميحًا واضحًا على رغبته في الاستمرار مع مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل.

دعم فرناندو سانتوش المدير الفني لمنتخب البرتغال قرار كريستيانو رونالدو بالاستمرار في صفوف نادي مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل.

رونالدو كشف أنه سيبقى خلال منافسات موسم 2022-23 في "أولد ترافورد"، بعد الشكوك بأنه قد لا يستمر مع مانشستر يونايتد.

ولكن، عند حصوله على جائزة أفضل لاعب في النادي خلال موسم 2021-22، أعطى رونالدو إشارة واضحة على رغبته في الاستمرار مع "الشياطين الحمر"، حيث أصر على أنه سعيد في مانشستر يونايتد، ويتطلع للعمل تحت قيادة المدرب الجديد إريك تين هاج.

ماذا قال رونالدو؟

وقال رونالدو: "كنت سعيدًا بالطبع بالعودة إلى نادٍ رفع مستوى مسيرتي، لقد كان الأمر لا يُصدق".

وأضاف: "لقد كان شعوري حين عدت رائعًا، وسعادة الجماهير بذلك كانت رائعة، كنت وما زلت سعيدًا لوجودي هنا".

ما هو رد سانتوش؟

فرناندو سانتوش مدرب منتخب البرتغال أيد قرار رونالدو خلال مؤتمر صحفي، وأصر على أن اللاعب نفسه هو من يجب أن يتحدث عن مستقبله.

وقال مدرب البرتغال: "لقد قلتها عدة مرات، كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب في العالم".

وأضاف: "اختيار البقاء في مانشستر يونايتد هو اختياره، وليس لي أن أعلق عليه".

واختتم سانتوش: "إنه اختيار شخصي، ما أعرفه هو أن هناك القليل من اللاعبين الذين يملكون فرصة اللعب مع مانشستر يونايتد".

رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021، بعد رحيله عن النادي الإنجليزي في 2009 متوجهًا إلى ريال مدريد.

وقضى رونالدو تسعة مواسم في ريال مدريد، بالإضافة إلى ثلاثة مواسم أخرى مع يوفنتوس الإيطالي، قبل العودة من جديد إلى "أولد ترافورد".

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