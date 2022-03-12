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رغم عقده مع السعودية .. بلجيكا تستهدف التعاقد مع هيرفي رينارد

أحمد رفعت
5:35 م غرينتش+2 3‏/12‏/2022
Herve Renard
هل يفاجئ رينارد الجميع ويرحل عن السعودية؟

يبحث مسؤولو الاتحاد البلجيكي لكرة القدم خلال الوقت الحالي، عن التعاقد مع مدرب جديد ليقود الشياطين الحمر، خلفًا للمدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز الذي تمت إقالته.

مارتينيز أعلن عن استقالته من تدريب بلجيكا، عقب الخسارة من المغرب في دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022، وتوديع منافسات المونديال بشكل رسمي.

الإعلامي البلجيكي "نبيل دجيليت" كشف عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن دخول اسم الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية، ضمن قائمة المدربين المرشحين لتدريب الشياطين الحمر.

وكتب نبيل عبر حسابه: "رغم ارتباطه بعقد مع السعودية حتى 2027، إلا أن هيرفي رينارد يحظى باهتمام كبير من جانب قطر، كما ورد اسمه أيضًا في بلجيكا لخلافة روبرتو مارتينيز".

واختتم الإعلامي البلجيكي تغريدته قائلًا: "مستقبل المدرب صاحب القميص الأبيض، يشهد متابعة مثيرة".

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