رغم ضيق الوقت .. الولايات المتحدة تقترب من استضافة مونديال الأندية

زحمة مباريات ريال مدريد مشكلة بمونديال الأندية

حتى الآن لم يتم حسم مصير بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بسبب ازدحام الأجندة الدولية، بسبب كأس العالم قطر 2022، التي ستقام خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

معضلة ريال مدريد في كأس العالم للأندية

وأشارت صحيفة "AS" الإسبانية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها حظوظ كبيرة في استضافة كأس العالم للأندية.

وأضافت الصحيفة، أن بالنسبة للمواعيد، فإنه سيتم تحديد مباراتي نصف النهائي والنهائي خلال الفترة من 6 إلى 12 فبراير 2023، ولكن المشكلة قد تكون في مباريات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

المشكلة قد تكمن في تأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث تقام مبارياته يومي 14 و15 فبراير، مع العلم أنه تم تحديد مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يومي 8 و9 فبراير.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، قد يدفع الاتحاد الإسباني إلى تأجيل تلك الجولة، خاصة وأن كأس العالم للأندية يعد من أولوياته.

أين سيقام مونديال الأندية 2022؟

حتى الآن لم يتم تحديد المكان النهائي الذي سيستضيف كأس العالم للأندية 2022، حيث كان في البداية الحديث عن استضافة العاصمة الإماراتية أبو ظبي الحدث.

ثم تم الحديث عن أن الصين هي من تستضيف كأس العالم للأندية، ولكن لم يتم الاتفاق مع الإمارات أو الصين.

وأخيرًا أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي من تمتلك حظوظ استضافة كأس العالم للأندية، في ظل عدم الاتفاق مع الصين والإمارات خلال الفترة الماضية.

وتأهل بالفعل إلى مونديال الأندية: ريال مدريد من أوروبا، الهلال السعودي من آسيا، الوداد المغربي من إفريقيا، على أن يتحدد بطل كوبا ليبرتادوريس بين فلامنجو وأتلتيكو باراناينسي من البرازيل.

ويعد إقامة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية خيار جيد، خاصة بعد أن أقيمت مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الصيف الماضي بمدينة لاس فيجاس، حيث شكلت جماهير ريال مدريد 80% من المدرجات.