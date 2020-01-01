رغم صيامه التهديفي .. فيرنانديش يدافع عن راشفورد

حقق اللاعب الدولي الإنجليزي عودة رائعة لهذا الموسم ، لكنه سجل مرة واحدة فقط في ست مباريات منذ عودة الدوري الإنجليزي.

يرى النجم البرتغالي برونو فيرنانديش إن ماركوس راشفورد يستحق المزيد من الفضل للعبه المذهل لمانشستر يونايتد.

وسجل مهاجم مانشستر يونايتد ركلة جزاء في فوز فريقه بنتيجة 5-2 على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز في أولد ترافورد، حيث وصل راشفورد إلى 20 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم .

وكان هذا الموسم هو الأكثر نجاحاً تهديفيًا للمهاجم الإنجليزي في حياته المهنية ، لكنه لم يسجل سوى مرة واحدة منذ عودة الدوري الإنجليزي الشهر الماضي.

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وقال فيرنانديش لموقع يونايتد على الإنترنت قبل مباراة يوم الإثنين ضد ساوثامبتون "أعتقد أن الجميع يتحدث عن ماركوس لا يسجل الكثير من الأهداف لكنه يقوم بعمل رائع".

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وتابع "المباراة التي يلعبها الآن ، ربما لا يسجل أهداف ولكن ، مع كل ما يقوم به الآن ، سيحقق المزيد من الأهداف والمزيد من التمريرات".

وأضاف "كرة القدم لا تتعلق فقط بالأهداف والتمريرات ، فهي تتعلق بالفريق وراشفورد يلعب بشكل جيد للغاية للفريق".

كانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت عن فوز النجم البرتغالي برونو فيرنانديش لاعب فريق مانشستر يونايتد على جائزة أفضل لاعب في شهر يونيو.

وأكمل "آمل أن يتمكن راشفورد من العثور على المزيد من الأهداف لأنه يستحقها من أجل العمل الذي يقوم به للفريق ، ولا أحد يرى ذلك لأن الجميع يرى الأهداف ومن يسجل ويساعد. العمل الذي يقوم به للفريق مدهش".

وواصل"أصيب ماركوس لفترة طويلة ، لذا من الصعب العثور على تلك الثقة مرة أخرى ، للقيام بأشياء مثل التسجيل من مسافة بعيدة. لكنه يقوم بعمل رائع للمجموعة وأعتقد أنه يستحق الثناء على ذلك."

وذكر صاحب الـ25 عامًا هجمة راشفورد التي ساعدت على خلق مساحة للهجوم السريع الذي انتهى بتسديد فيرنانديش الهدف الثالث لمانشستر، وفوز فريقه 3-0 على برايتون.

حيث قال "إن اللعب الذي قمنا به ، والطريقة التي جئنا بها للتسجيل ، يعني أنه أحد أفضل الأهداف التي سجلتها من منظور الفريق".

وتابع "هذا بسبب العمل الجماعي.لقد فزنا بالكرة برأسية من هاري ماجواير، وتسديدة رائعة من نيمانيا ماتيتش حيث سجل ماسون جرينوود الهدف، لكن في تلك اللحظة ،كان راشفورد واحداً من اللاعبين البعيدين لكنه أتى بسرعة كبيرة إلى الهدف فإذا أعطوه مساحة ، فسوف يسجل".

واختتم "لذا ربما هو [المدافع] يغلقه بالقرب من الكرة ، وعندما يأتي التقاطع ، وكانت كرة رائعة من قبل ماسون ، بعد ذلك أحتاج فقط لتسجيل الهدف".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس بجدول الدوري الإنجليزي بـ58 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليستر سيتي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.