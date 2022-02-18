رغم صفقات يناير .. برشلونة رفض بيع الزلزولي لأحد كبار ألمانيا !

رفض نادي برشلونة الإسباني، عرضًا رسميًا، من أجل التعاقد مع الجناح الشاب عبد الصمد الزلزولي في شهر يناير الماضي.

النادي الكتالوني تعاقد مع أربعة لاعبين في الميركاتو الشتوي، وهم داني ألفيش وفيران توريس وأداما تراوري وبيير أوباميانج.

وعلى الجانب الآخر أطلق سراح ثلاثة من لاعبيه، وهم يوسف دمير الذي عاد إلى رابيد فيينا وفيليب كوتينيو وإيناكي بينيا على سبيل الإعارة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن النادي كانت أمامه فرصة التخلي عن لاعب شاب آخر ولكنه رفضها تمامًا.

وأوضحت أن النادي رفض عرضًا بـ15 مليون يورو لضم الزلزولي من أحد كبار الدوري الألماني دون ذكر الاسم، رغم حاجته لتوفير الأموال من أجل الامتثال للوائح اللعب المالي النظيف.

ويأتي ذلك بسبب رغبة المدرب الشاب تشافي في الاحتفاظ بالجناح المغربي، لثقته في قدراته على المدى البعيد.

وأشارت إلى أن اللاعب نفسه أراد الاستمرار في برشلونة، حيث رفض الانضمام لمنتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا في يناير الماضي، لرغبته في مساعدة ناديه في ظل الغموض حول مستقبل عثمان ديمبيلي.

وبالرغم من تعاقد برشلونة مع توريس وأداما تراوري وأوباميانج، إلا أن النجم الشاب يظل ضمن خطط برشلونة حتى الصيف القادم لإعادة تقييم وضعه من جديد.

يذكر أن صاحب الـ20 سنة شارك في 21 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، نجح في التسجيل مرة واحدة وصنع 3 أهداف.

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