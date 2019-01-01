رغم "صدمة" التعادل.. مدرب الإسماعيلي يتمسك بالأمل

يانيفسكي محبط من عدم استغلال الفرص بعد هدف التقدم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى سيدومير يانيفسكي مدرب الإسماعيلي المصري إحباطه بعد هدف التعادل القاتل الذي سجله شباب قسطنينة الجزائري في شباك فريقه.

وقال المدرب عقب المباراة:"كنا ندرك أننا بحاجة للنقاط الثلاث، هذا الهدف كان صعباً علينا للغاية".

وأضاف:"يجب أن أحيي اللاعبين على ما قدموه، لقد لعبنا مباراة جيدة، ولكننا لم نجد المساحات بسهولة".

وأوضح:"كان يجب أن نستغل الفرص التي سنحت لنا بعد الهدف الأول. ولكن لا يزال لدي أمل بشان التأهل".

وكان الإسماعيلي متقدماً في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا بهدف نظيف، قبل أن يتلقى هدف التعادل في الثواني الأخيرة، ليصبح رصيده نقطة واحدة من 3 جولات.