رغم شكوك الإصابة .. مبابي وكروس جاهزان لقمة ريال مدريد وباريس

تقارير صحفية إسبانية تشير إلى إمكانية مشاركة نجمي باريس سان جيرمان وريال مدريد كيليان مبابي وتوني كروس في المواجهة المرتقبة بين الناديين في مباراة الإياب من دور ال 16 من بطولة دوري الأبطال.

وكان باريس قد أعلن احتمالية غياب نجمه عن المباراة المصيرية في وقت سابق، فيما تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الملكي عن صعوبة إمكانية مشاركة كروس منذ أيام.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "ماركا الإسبانية" فمن الوارد مشاركة الثنائي في مباراة الغد، بعد عدم وجود أي بيان رسمي يؤكد غيابهم.

ماذا عن وضع كروس؟

أشار التقرير إلى أن مشاركة كيليان مبابي مشكوك فيها لدى باريس سان جيرمان بسبب الإصابة في قدمه اليسرى، بينما من المرجح أن يغيب توني كروس عن النادي الملكي بسبب مشكلة عضلية.

ومن المؤكد أن ريال مدريد، الذي خسر مباراة الذهاب 1-0، سيكون بدون كاسيميرو بسبب الإيقاف وقد لا يعتمد أيضًا على فيديريكو فالفيردي الذي تأكد غيابه عن المباراة.

وتحدث أنشيلوتي عن إمكانية مشاركة كروس حيث قال: اللاعب الذي لا يكون لائقًا لا يمكنه اللعب في هذا النوع من المباريات".

وواصل: "إذا كنت أعتقد أن كروس سيكون لائقًا بنسبة 100٪، فسوف يلعب، إذا كنت أعتقد أنه سيكون بنسبة 95٪ فلن يلعب".

ماذا عن كيليان مبابي؟

أظهرت الفحوصات الطبية الأولية أن الإصابة لم تكن خطيرة، لكن باريس سان جيرمان قال إنه يخضع للعلاج وسيتم إعادة تقييم لياقته مع اقتراب موعد المباراة.

وكان مبابي، الذي ارتبط بالانتقال إلى مدريد عند انتهاء عقده في نهاية الموسم، في حالة ممتازة حيث سجل 24 هدفًا وصنع 17 في جميع المسابقات.

وستكون خسارته في لقاء الإياب كبيرة على الفريق الباريسي، الذي خسر آخر مبارياته في بطولة الدوري الفرنسي أمام نيس، في ظل غياب الدولي الفرنسي.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة ريال مدريد في إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم.

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