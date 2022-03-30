رغم شائعات باريس .. تحول غير متوقع في مستقبل ديمبيلي مع برشلونة

قرر نادي برشلونة الإسباني، استئناف المحادثات مرة أخرى مع الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، في محاولة أخيرة للإبقاء عليه.

وينتهي عقد اللاعب في 30 يونيو القادم، وسط تكهنات مستمرة حول مستقبله، وطلباته المادية التي تمنع برشلونة من التجديد له.

ورغم خروج بعض الأنباء حول اتفاق الفرنسي بالفعل مع باريس سان جيرمان، يتمسك برشلونة بالأمل حتى اللحظات الأخيرة.

ماذا فعل برشلونة؟

قام موسى سيسوكو وكيل أعمال اللاعب من قبل، بالتأكيد أنه إذا اتصل بهم النادي فسوف يجلسون من أجل التفاوض مرة أخرى.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة اتخذ خطوة الاتصال بوكيل اللاعب بالفعل من أجل استئناف المحادثات وإيجاد نقطة التقاء.

ومن المتوقع أن يحاول برشلونة ووكلاء اللاعب تغيير ما حدث خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث كانت المواقف متباعدة من حيث النواحي المالية.

وطالب اللاعب وقتها بسعر مشابه لقيمته السوقية، بينما حاول برشلونة تخفيض الراتب بصورة كبيرة لتقليل فاتورة الأجور.

هل يوقع اللاعب على عقد جديد؟

أكدت "سبورت" أنه إذا لم يكن هناك تفاهم بين جوان لابورتا رئيس النادي واللاعب، سيتعين عليه التحلي بالمزيد من المرونة.

ولا تزال هناك مخاوف من كلا الطرفين، مع الوضع في الاعتبار حالة السعادة التي يعيشها ديمبيلي بعد حصوله على الفرصة مع المدرب تشافي هيرنانديز.

ويشعر اللاعب بالراحة الكاملة في الوقت الحالي، بسبب التغييرات البدنية التي نفذها تشافي، والتي ساعدته على الاستمرارية وتجنب الإصابات.

ويعتبر الخيار الأفضل للجميع في الوقت الحالي، هو بقاء ديمبيلي، وستشهد الساعات القليلة القادمة المزيد من التطورات بخصوص هذا الملف.

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