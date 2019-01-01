رغم رغبته بالرحيل - بوجبا الخيار الأول لقيادة مانشستر يونايتد

النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد هو الخيار الأول لحمل شارة قيادة الفريق في الموسم المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يضع فريق مانشستر يونايتد نجمه الفرنسي بول بوجبا كخيار أول من أجل حمل شارة قيادة الشياطين الحمر خلال الموسم الجديد.

يأتي هذا بالرغم من تصريحات اللاعب السابقة التي ألمح فيها لإمكانية الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان مانشستر يونايتد قد فقد القائد الأول للفريق أنطونيو فالنسيا عقب أن انتهى تعاقد النجم الإكوادوري دون تجديد ورحل بنهاية الموسم المنصرم.

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وقاد أشلي يونج الفريق في لقاء اليوم الذي أقيم أمام بيرث جلوي في استراليا بافتتاح مباريات الجولة التحضيرية الخاصة بالموسم الجديد.

إلا أن المدرب النرويجي أولي جونر سولشار المدير الفني للفريق أكد أن يونج لن يكون قادًا بشكل نهائي للفريق، وأنه لن يحدد ذلك سوى بنهاية فترة الإنتقالات.

جدير بالذكر أن بوجبا يعد من ضمن أهداف كل من ريال مدريد ويوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وخرج هو ووكيله مينو رايولا بتصريحات خلال الأسابيع الماضية أكدت أن لن يكون لاعبًا لمانشستر يونايتد في الموسم المقبل.