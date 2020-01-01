رغم رحيله عن المقاصة.. إيقاف ميدو 3 مباريات بسبب اعتراضه على الحكم

الدوري المصري الممتاز يواصل منافساته القوية

أصدرت لجنة الانظباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، بعض القرارات الخاصة بمواجهات الدوري المصري الممتاز.

تستمر منافسات الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي، بتواجد نتائج مميزة من أجل المنافسة على المراكز المتقدمة في البطولة.

وتم إيقاف أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر للمقاصة، بسبب اعتراضه على حكم اللقاء وقتها أمام فريق بيراميدز.

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وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم: " قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف أحمد حسام (ميدو) المدير الفني السابق لفريق مصر للمقاصة 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه".

وأضاف: "ذلك لطرده خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز ضمن مسابقة الدوري الممتاز للاعتراض بشكل غير لائق على حكم المباراة مستخدما عبارات غير لائقة".

ورحل ميدو بسبب تراجع نتائج الفريق منذ بداية الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، حيث تواجد في مراكز الهبوط.