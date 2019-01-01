رغم رحيله - جيسوس لا يتوقف عن دعم الهلال

زوران ماميتش استكمل مسيرة البرتغالي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص البرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، على دعم للزعيم خلال مواجهته أمام القادسية، رغم فسخ تعاقده.

البرتغالي كان قد تم فسخ تعاقده مع الموج الأزرق من قبل مجلس الإدارة، وتعيين الكرواتي زوران ماميتش بدلًا منه، في أواخر يناير الماضي.

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وحضر جيسوس لمتابعة مواجهة الهلال أمام القادسية من المدرجات، المقامة حاليًا على استاد جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

جيسوس رحل في ظل عدم رغبته في الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل وهو ما رفضه مجلس الإدارة، لارتباط الهلال بدوري أبطال آسيا وحال رحيل المدرب سيكون في وسط منافسات البطولة الآسيوية، مما قد يؤثر على الفريق.

ورحل المدرب البرتغالي عن الزعيم تاركًا إياه متصدرًا جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، ليكمل زوران المهمة وينتصر في مباراتين متتاليتين، ليحتل الهلال الصدارة حاليًا برصيد 46 نقطة، بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه.