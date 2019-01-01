رغم دعم جيامباولو ميلان يفاوض شيفشينكو

ماركو جيامباولو المدير الفني لميلان في موقف حرج بعد انتشار أنباء عن تفاوض الإدارة مع أندري شيفشينكو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان قد بدأ مفاوضاته مع أندري شيفشينكو لاعبهم السابق والمدير الفني الحالي لمنتخب أوكرانيا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو ميركاتو" والتي ذكرت أن الإدارة بالرغم من الدعم الذي قدمه للمدير الفني الحالي ماركو جيامباولو قد يتخلوا عن خدماته قريبًا.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة قد منحت المدير الفني الحالي للفريق ماركو جيامباولو مباراة وحيدة فقط لينقذ مسيرته ستكون هي مواجهة جنوى في الجولة القادمة.

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ويعاني فريق جنوى هو الآخر من فترة صعبة في الدوري الإيطالي وربطته تقارير صحفية بجينارو جاتوزو المدير الفني السابق لميلان.

وكان ميلان قد تعرض لهزيمة قاسية أمام نظيره فيورنتينا مساء الأحد بثلاثة أهداف لهدف وحيد ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن باولو مالديني المدير الرياضي لميلان كان قد خرج بشكل علني عقب المباراة وأكد على دعمه للمدير الفني الحالي في تصريحات صحفية.