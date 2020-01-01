رغم دخول برشلونة على الخط.. يوفنتوس وديبالا واثقان من تجديد العقد

يوفنتوس يسعى لتجديد عقد باولو ديبالا إلى 2024

يحاول نادي يوفنتوس بالفعل التحرك من أجل تجديد عقد نجمه الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا ليستمر مع الفريق من خلال فترة طويلة الأمد.

وكان ديبالا قد قدم أداء خرافيًا مع السيدة العجوز خلال ما مضى من الموسم الحالي وأصبح معشوق الجماهير الأول في الفترة الحالية.

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وبعدما كان قريبًا من الرحيل عن صفوف البيانكونيري خلال سوق الانتقالات الصيفية، باتت إدارة يوفنتوس تبحث في الوقت الحالي عن التجديد له في أسرع وقت ممكن.

وحسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن إدارة اليوفي أرادت رفع راتب ديبالا إلى 9 ملايين يورو كراتب صافي بعد خصم الضرائب، وكذلك تمديد عقده حتى 2025، حيث أنه يتقاضى 7 ملايين يورو ويمتد عقده حتى 2022.

ولن تكون الأمور صعبة في حال تم الاتفاق بين الطرفين حيث أن النجم الأرجنتيني كان يريد البقاء كلاعب في صفوف يوفنتوس إلى أطول فترة ممكنة وتحدث من قبل عن رغبته في الاستمرار في إيطاليا ومع السيدة العجوز تحديدًا دونًا عن غيرها.

وسيحاول يوفنتوس التجديد للاعبه الذي سيكون محاطًا بالمغريات من قبل كبار الأندية الأوروبية، تمامًا كما كان الحال في الصيف الماضي، حيث كان النجم الأرجنتيني قريبًا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وفي تصريحات أدلى بها ديبالا لسي إن إن أمس أكد أن المفاوضات متوقفة بينه وبين يوفنتوس ولا يوجد أي جديد بشأن التجديد، ولكنه أكد سعادته مع النادي.

وحسب الأخبار الواردة فإن الطرفين واثقان من إتمام التجديد بالفعل ومقابل الراتب الذي يحلم به ديبالا وهو 12 مليون يورو موسميًا.

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يذكر أن يوفنتوس قد اعتمد على ديبالا بشكل كبير خلال الموسم الحالي قبل أن يتوقف بسبب فيروس كورونا، حيث أن النجم الأرجنتيني هو هداف الفريق وأكثر لاعب حسمًا للنقاط لليوفي على مستوى الدوري ودوري أبطال أوروبا. .