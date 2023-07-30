رغم حسم النصر للصفقة .. ساديو ماني حاضر في معسكر الأهلي!

رغم حسم النصر لصفقة السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ الألماني بعد صراع مع النادي الأهلي، إلا أن اللاعب تواجد في معسكر الراقي المقام حاليًا في النمسا.
الأهلي والنصر دخلا صراعًا شرسًا للتعاقد مع ماني، وقد انتهى لصالح الفريق العاصمي ليتجه نظيره الجداوي للتعاقد مع آلان سان ماكسيمين من نيوكاسل.
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ماني من المتوقع أن يصل دبي صباح غدٍ الإثنين للخضوع للفحوصات الطبية ثم توقيع العقود الرسمية، ورغم ذلك قد تواجد اليوم الأحد بصورة غير مباشرة في معسكر الأهلي.
صاحب الـ30 عامًا حضر في المعسكر الأهلاوي عبر الهاتف، وذلك بعدما جمعته محادثة فيديو مع زميله السابق، مهاجم الأهلي الجديد، روبيرتو فيرمينو والجزائري رياض بودبوز.
يُشار إلى أن الجمهور الأهلاوي أبدى غضبه الشديد مما وصفوه تحويل وجهة ماني من فريقهم إلى النصر رغم أنهم أول من تحدثوا معه وطلبوا التعاقد معه.