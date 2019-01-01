رغم ثقته فيه.. لوبوف يقترح التضحية بساري من أجل مستقبل تشيلسي

نجم تشيلسي ومارسيليا السابق فرانك لوبوف يقترح إقالة ماوريسيو ساري بنهاية الموسم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم الكرة الفرنسية ونادي تشيلسي سابقًا فرانك لوبوف إن ماوريسيو ساري مدرب كبير، ولكن مستقبل البلوز يحتاج إلى تغيير المدرب بنهاية الموسم الحالي.

وكان ساري قد وصل إلى تشيلسي في بداية الموسم الحالي، حيث تولى قيادة الفريق خلفًا لمواطنه أنطونيو كونتي الذي رحل بعد موسمين قضاهما هناك.

وفي موسمه الأول، وحتى الآن، لم ينجح ساري في تقديم المنتظر منه، مما جعل بعض الأصوات تطالب برحيله في نهاية الموسم الحالي.

وبخصوص ذلك، قال فرانك لوبوف لشبكة إي إس بي إن: "هذا الموسم كان صعبًا، ورغم ثقتي في ساري وقدراته إلا أن الإبقاء عليه سيعني تكرار موسم صعب آخر"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "لم يكن ساري مؤثرًا بالشكل المطلوب في موسمه الأول، وهذا ما يجعل تجديد الثقة فيه لموسم آخر مخاطرة كبيرة"

وتابع: "الكثير من المدربين الطليان جاءوا إلى هنا، رانييري ودي ماتيو وأنشيلوتي وجيانلوكا فيالي وأخيرًا أنطونيو كونتي، لا أعتقد أن تشيلسي قد أنشئ ليكون حكرًا على المدربين الطليان فقط"

هاتريك بيتيس.. هل استحق ميسي كل هذا "التطبيل"

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز السادس في الوقت الحالي، كما تعرض لعدد من النتائج السلبية مؤخرًا مما زاد من الضغط على المدرب ساري.