رغم تواضع مستواه في فياريال.. عروض كثيرة لكوبو من فرق الدوري الإسباني

فشل تافيكوسا كوبو في إقناع مدربه أوناي إيمري بقدراته بعد أقل من ستة أشهر قضاها داخل فياريال مُعارًا من ريال مدريد، ليصبح رحيله عن الغواصات في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة أقرب من أي وقت مضى.

الدولي الياباني شارك في 19 مباراة سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع 3 آخرين، أغلب تلك المشاركات كانت كبديل، حيث لعب فقط 687 دقيقة وهدفه الوحيد كان في الدوري الأوروبي لا الليجا.

إيمري خرج للصحافة وأعلن أن كوبو لا يظهر بصورة تؤهله للمشاركة أساسيًا، في الوقت الذي بدأ ريال مدريد في القلق حيال موهبته الصاعدة خصوصًا وأن هدف الإعارة هو منحه دقائق للمشاركة.

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وبحسب ما جاء في تقرير من "موندو ديبورتيفو"، فإن بمجرد افتتاح الميركاتو الشتوي سيعقد الناديان اجتماعًا سيحضره اللاعب لتقرير مستقبله، وأغلب الظن أن النتيجة ستكون قطع الإعارة.

لكن في الوقت نفسه، لن يعود كوبو إلى سانتياجو برنابيو، بل سيتم إعارته مرة أخرى وسط اهتمام من عدد من أندية الليجا به في مقدمتهم ريال سوسييداد، صاحب المركز الثالث بالدوري هذا الموسم.

ريال مدريد يحسم موقفه من سوق الانتقالات الشتوية

هذا إلى جانب خيتافي وكذلك ريال بيتيس، ومع تواجد الثلاثة فرق في أماكن جيدة بجدول الليجا، تطمئن إدارة فلورنتينو بيريز أن انتقال كوبو إلى أي منهم من شأنه أن يكسبه الخبرة اللازمة ليعود ويرتدي قميص الميرينجي مستقبلًا.

في كل الأحوال، ورغم الفشل الذريع في فياريال، لم تفقد إدارة ريال مدريد إيمانها بما يمتلكه كوبو من إمكانيات ستنفجر عاجلًا أو آجلًا، لذلك لا تنتوي بيعه أبدًا، وإنما الخيار الوحيد المتاح هو إعارته من جديد.

الجدير بالذكر أن كوبو انضم إلى ريال مدريد في صفقة مجانية من طوكيو الياباني بصيف 2019، وفي موسمه الأول أعير إلى مايوركا حيث ظهر بصورة جيدة للغاية وأثار اهتمام عددًا كبيرًا من أندية أوروبا في مقدمتها بايرن ميونخ، لكن في النهاية أعير إلى فياريال.