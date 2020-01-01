رغم تمسك برشلونة به .. كوتينيو ما زال قريبًا من آرسنال

هل يعود كوتينيو إلى البريميرليج من بوابة آرسنال ويترك برشلونة؟

يبدو أن مسألة عودة كوتينيو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لم تغلق بعد، حيث أن آرسنال يتمسك بالأمل الأخير في ضم صانع الألعاب البرازيلي.

ورغم تمسك رونالد كومان بخدماته، إلا أن آرسنال لا يزال مهتمًا بإعارة فيليب كوتينيو صانع ألعاب نادي برشلونة، بحسب وسائل إعلام متعددة من إنجلترا.

وكان آرسنال مهتمًا بمراقبة وضع النجم البرازيلي بعد نهاية الموسم المنصرم، واستفسروا عنه طوال سوق الانتقالات الصيفية وحتى قبل بدء فترة الانتقالات وما زال مدربهم ميكيل أرتيتا مهتمًا.

ورغم التأكيدات بأن برشلونة سيتمسك باللاعب ويريده في الموسم الحالي، إلا أن ذا صن وميرور والعديد من المصادر الإنجليزية أكدوا أن آرسنال ما زال يبحث عن سبل التعاقد مع كوتينيو.

ما يجعل آرسنال متمسكًا بالأمر حتى الآن زيادة مشاكل برشلونة الاقتصادية إضافة إلى العدد الكبير من لاعبي الفريق الأول في الوقت الحالي والذي من الممكن أن يضطر للنادي الكتالوني لقبول إعارتهم.

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يذكر أن كوتينيو قد حقق الثلاثية في الموسم الماضي مع بايرن ميونخ بالتتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري والكأس في ألمانيا ليستعيد جزءًا من بريقه المفقود..