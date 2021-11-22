رغم تقارير توتر العلاقة.. رسالة وداع مؤثرة من رونالدو إلى سولشاير

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة مؤثرة إلى النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب "الشياطين الحمر" السابق.

وتأتي رسالة رونالدو الوداعية إلى سولشاير رغم التقارير التي خرجت مطلع نوفمبر، وتؤكد أن المدرب النرويجي قد خسر دعم "صاروخ ماديرا" في غرفة ملابس مانشستر يونايتد.

إدارة مانشستر يونايتد قررت إقالة سولشاير يوم الأحد، بعد النتائج المخيبة للفريق في الفترة الماضية، والتي كان آخرها السقوط بنتيجة 4-1 أمام واتفورد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

النتائج المخيبة التي تعرض لها مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، جعلت الفريق يتراجع إلى المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن تشيلسي المتصدر.

ماذا قال رونالدو؟

رونالدو، وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، نشر صورتين له مع سولشاير، الأولى أثناء فترة لعبهما معًا في مانشستر يونايتد، والثانية في الموسم الحالي.

وكتب رونالدو: "لقد كان مهاجمي عندما أتيت لأول مرة إلى أولد ترافورد وكان مدربي عندما عدت إلى مانشستر يونايتد".

وأضاف: "لكن الأهم من ذلك كله، أن أولي إنسان مذهل، أتمنى له التوفيق في كل ما تقدمه له الحياة، حظًا موفقًا يا صديقي، أنت تستحقه".

He’s been my striker when I first came to Old Trafford and he’s been my coach since I came back to Man. United. But most of all, Ole is an outstanding human being. I wish him the best in whatever his life has reserved for him.



Good luck, my friend!

You deserve it! pic.twitter.com/pdm7RXr2RX — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 22, 2021

ماذا قدم سولشاير مع يونايتد؟

بعد أن قضى فترة قصيرة كمدرب مؤقت مع مانشستر يونايتد بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، تولى أولي جونار سولشاير منصب المدرب الدائم في "أولد ترافورد" منذ مارس 2019 وحتى نوفمبر 2021.

وخاض مانشستر يونايتد تحت قيادة سولشاير 149 مباراة في جميع المسابقات، حقق خلالها 78 فوزًا، مقابل 38 هزيمة، و33 تعادلًا.

أبرز إنجازات سولشاير مع مانشستر يونايتد، كان الحصول على وصافة بطولة الدوري الأوروبي في موسم 2020-21، بعد الخسارة أمام فياريال الإسباني بركلات الترجيح في النهائي.

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