رغم تفشي الكورونا في برشلونة وريال مدريد.. لا تأجيل لمباريات الدوري الإسباني!

لن تقوم رابطة الدوري الإسباني بتأجيل أي من المباريات المزمع إقامتها مع ختام 2021 وانطلاق العام الجديد رغم تفشي فيروس كورونا داخل عديد من الأندية.

هذا ما قالته صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت على أن الشروط الموضوعة لتأجيل المباريات لا تنطبق على أي من الحالات الحالية.

الشرط الأساسي والأول هو ألا يتجاوز عدد لاعبي الفريق الأول والشباب مجتمعين 13 لاعبًا، فيما تستطيع الأندية الوفاء بهذا العدد حاليًا.

وتنص لوائح الرابطة أيضًا على أن يتواجد 5 لاعبين على أقل تقدير من لاعبي الفريق الأول بأرض الملعب ودكة البدلاء، ولا يسمح بأن يكون الفريق كله من الشباب.

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وعلى الرغم من أن برشلونة لديه 8 أسماء فقط من الفريق الأول للمشاركة أمام مايوركا، إلا أنه يظل مستوفيًا للشروط ويمكنه اللعب بصورة طبيعية.

الإجراءات المتخذة من الليجا شبيهة للغاية برابطة الدوري الإنجليزي، وإن كان الإنجليز حددوا 14 لاعبًا ولم يركزوا كثيرًا في قضية عدد لاعبي الفريق الأول.

ومن المتوقع بشكل عام أن تشهد الأسابيع المقبلة بعض التأجيلات، خصوصًا وأن وضع كورونا في أوروبا بدأ يتفاقم مرة أخرى، وإسبانيا بدأت تتأثر بوضوح.

الجولة التاسعة عشر من الليجا تُفتتح يوم الجمعة بمواجهة فالنسيا وإسبانيول، أما ريال مدريد فيلتقي مع خيتافي، ويحل برشلونة ضيفًا على مايوركا.