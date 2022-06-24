رغم تصريحات وكيله .. اجتماع نهائي لحسم مصير تريزيجيه

النهاية السعيدة اقتربت

يبدو أن صفقة انتقال المصري محمود تريزيجيه من أستون فيلا إلى طرابزون سبور باتت قريبة من النهاية السعيدة، وذلك رغم تصريحات وكيله كريستيان إميل الأخيرة حول اقتراب انضمام موكله لنادٍ آخر.

الدولي المصري مرتبط بناديه الإنجليزي بعقد ينتهي صيف 2023، ولذا وُضع على لائحة الانتقالات حتى لا يخسره مجانًا بالتوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

ماذا قال وكيل تريزيجيه حول المفاوضات مع طرابزون سبور؟

إميل كان قد أدلى بتصريحات للصحفي التركي إكرم كونور نفى خلالها وجود أي تقدم في مفاوضات انتقال موكله لبطل الدوري التركي، مشيرًا إلى وجود العديد من العروض على طاولتهم.

إذ قال "تريزيجيه تلقى العديد من العروض التي ندرسها، وفي الواقع نحن نقترب من اتفاق مع ناد لم يتم ذكره في وسائل الإعلام، وسيبقى الأمر على هذا النحو حتى يتم الانتهاء من كل شيء".

صاحب الـ27 عامًا كان قد قضى الأشهر الستة الأخيرة معارًا من أستون فيلا إلى باشاك شهير التركي وقد استعاد معه مستواه الكبير بعد غيابه عن اللعب للإصابة لمدة 9 أشهر تقريبًا، وهو ما لفت إليه أنظار العديد من الأندية خاصة من تركيا.

اجتماع حاسم في إسطنبول لحسم انتقال تريزيجيه لبطل تركيا

صحيفة فوت ماك التركية أكدت أن طرابزون سبور أغلق بالفعل المفاوضات مع أستون فيلا حول ضم تريزيجيه مقابل 3.5 مليون يورو، لكن يتبقى الاتفاق مع اللاعب حول التفاصيل المالية للعقد.

وأوضحت أن وكيل اللاعب سيحضر إلى إسطنبول خلال الساعات القليلة القادمة للاجتماع مع إدارة طرابزون للتوصل لاتفاق حول التفاصيل الأخيرة بشأن الراتب والمكافآت، علمًا أن اللاعب يتقاضى سنويًا من أستون فيلا 2.2 مليون يورو.

وأتمت فوت ماك تقريرها بالإشارة لوجود تفاؤل كبير حول إمكانية الخروج من الاجتماع باتفاق يُرضي جميع الأطراف.

يذكر أن صاحب الـ27 سنة سجل 6 أهداف وصنع 4 في 13 مباراة لعبها بالدوري التركي الموسم الماضي.

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