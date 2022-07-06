رغم تصريحات لابورتا .. مستقبل دي يونج في برشلونة غير مضمون!

تشافي يحاول المحافظة على قوام الفريق للموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تمسك المدرب تشافي هيرنانديز ببقاء متوسط ميدانه الشاب، نيكو جونزاليس، وهو الأمر الذي تم ربطه بمغادرة فرينكي دي يونج من صفوف الفريق.

وكانت الأنباء قد أشارت إلى رغبة اللاعب الصاعد نفسه في الرحيل على سبيل الإعارة لاكتساب الخبرات من خلال لعبه لدقائق أكثر.

لكن صحيفة "آس" قد أوضحت أن موقف متوسط الميدان الهولندي من البقاء أو الرحيل، هو ما جعل مدرب البلوجرانا يتمسك بلاعبه الشاب.

لماذا يتمسك تشافي بنيكو؟

أوضح التقرير أن المدرب الإسباني يرى أن هناك 3 أسماء سيبني من حولهم مشروعه الخاص، هم سيرجيو بوسكيتس، جافي وبيدري، فيما ينضم إليهم النجم الإيفواري الجديد فرانك كيسييه.

في الوقت ذاته أشار التقرير إلى تفضيل تشافي لبقاء دي يونج في المنظومة، لكن من الوارد أن يغادر الهولندي إلى فريق مانشستر يونايتد في ظل احتياج برشلونة لتدفق الأموال لخزائنه.

وتتناقض تلك الفكرة مع حديث رئيس النادي جوان لابورتا، الذي أوضح فيه أن دي يونج ليس للبيع وأنه سيستمر مع النادي الكتالوني.

وبالتالي تمسك تشافي بالإبقاء على نجمه الشاب حتى يجد بعض الأسماء على الدكة، أو من خلال استخدامه في عملية المداورة.

ويأتي ذلك رغمًا عن مدرب الفريق الكتالوني الذي أوضح التقرير أنه يرى أن نيكو يحتاج لبعض الوقت خارج برشلونة للتطور والتأقلم، لكنها مراهنة جديدة ربما تقف في صف تشافي.

جدير بالذكر أن التقارير تشير إلى رغبة نادي برشلونة بالتعاقد مع متوسط ميدان مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، لكن إدارة الفريق السماوي لن تفرط في اللاعب بسعر مناسب لإمكانيات البلوجرانا المادية.

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