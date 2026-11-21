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تشير التقارير إلى أن برشلونة يمضي قدمًا في مساعيه لضم أليساندرو باستوني، قلب دفاع إنتر، إذ يحدد مواعيد اجتماعات جديدة رغم الشكوك الفنية داخل النادي. ولا يزال النادي الكتالوني حريصًا على حسم التعاقد مع الدولي الإيطالي في صفقة تبلغ قيمتها 70 مليون يورو، رغم المنافسة المتزايدة من تشيلسي الإنجليزي.

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برشلونة يكثف مساعيه لضم باستوني

يعمل برشلونة بنشاط على تحديد مواعيد اجتماعات جديدة لمناقشة صفقة انتقال باستوني، قلب دفاع إنتر . ويحتل الدولي الإيطالي مكانة بارزة في قائمة أمنيات برشلونة منذ عدة سنوات، ولا يزال النادي شديد الحرص على جلبه إلى كامب نو. وتشير تقارير سكاي سبورتس وماتيو موريتو إلى أن النادي الكتالوني يمضي قدمًا في مساعيه.

ويأتي هذا التحرك المتجدد رغم الاهتمام المتزايد من تشيلسي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتابع الموقف عن كثب. وكان برشلونة قد تقدم بمحاولة قوية لضم المدافع المميز خلال الصيف، لكن مساعيه قوبلت بالرفض القاطع. والآن، بات مستعدًا لاختبار صلابة موقف إنتر مجددًا في إطار سعيه لتدعيم خطه الخلفي.

شكوك فليك والسعر المرتفع

ورغم الحماس داخل مجلس الإدارة، يواجه برشلونة تساؤلات داخلية بشأن الصفقة المحتملة. فقد أشارت تقارير حديثة إلى أن النادي فتر اهتمامه بسبب تحفظات فنية لدى المدرب فليك تجاه اللاعب. وبحسب التقارير، فإن المدرب الألماني غير متأكد من قدرة باستوني على التأقلم بسهولة مع خطته المفضلة القائمة على رباعي دفاعي.

ويجعل هذا القلق الفني المحادثات الداخلية المرتقبة حاسمة لتقدم الصفقة ولخطط برشلونة الدفاعية. علاوة على ذلك، تظل المطالب المالية كبيرة بالنسبة للعملاق الإسباني، إذ حدد إنتر مبلغ 70 مليون يورو سعرًا لا يقبل التفاوض لنجمه الدفاعي، وهو مبلغ ضخم لا يزال ثابتًا حتى مع تناقص المدة المتبقية في عقده.

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تعثر مفاوضات العقد واستعادة السمعة في إيطاليا

يمتد عقد باستوني الحالي في سان سيرو حتى يونيو 2028. وبينما تجري مفاوضات لتمديد بقائه في ميلانو، فإن هذه المحادثات تسير ببطء شديد ولم تصل بعد إلى نتيجة إيجابية. وفي الواقع، بدا رحيله أكثر ترجيحًا بكثير في الصيف الماضي، حين كان المدافع لا يزال يعاني من تبعات سلسلة من الجدل، من بينها طرده اللافت في مباراة إيطاليا أمام البوسنة والهرسك في الملحق المؤهل لكأس العالم.

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غير أن وضعه تحسن بشكل كبير منذ تلك الفترة الصعبة، إذ ساعد باستوني إنتر على تحقيق ثنائية محلية تضمنت الاسكوديتو وكأس إيطاليا، لينجح في استعادة سمعته على الساحة الدولية مع منتخب إيطاليا.

محادثات حاسمة لتحديد الخطوات المقبلة

بات المستقبل القريب لهذه المساعي مرهونًا الآن بالنقاشات الداخلية في كتالونيا، حيث سيجلس ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، مع فليك لمراجعة الموقف بشكل شامل قبل اتخاذ القرار النهائي.

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وسيقرر الاثنان معًا ما إذا كان النادي سيعود رسميًا إلى طاولة المفاوضات بشأن المدافع قبل الموسم المقبل. ويتعين على الإدارة الموازنة بعناية بين السعر البالغ 70 مليون يورو والمخاوف الفنية المحددة لدى فليك.