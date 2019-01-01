رغم تحسن حالته - السومة يغيب عن مواجهة الرائد

السوري أصيب خلال كلاسيكو الهلال بكأس زايد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استجاب السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، إلى العلاج الذي خضع له خلال الأيام الماضية، وبدأت حالته في التحسن.

السوري كان قد تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل، خلال مواجهة الهلال بذهاب دور قبل نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن السومة لن يلحق بمواجهة الرائد المقبلة رغم تحسن حالته واستجابته للعلاج، حيث أكد مصدر بالراقي أن اللاعب لا يزال بحاجة إلى مزيد من الجلسات الطبية والتدريبات البدنية.

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وأوضح المصدر أن المهاجم كثف من برنامج العلاجي حتى يقلص فترة الغياب عن الملاعب من خلال الخضوع لجلسات استشفائية صباحية ومسائية".

المصدر أشار للصحيفة أنه من المرجح ان يعود السومة لتدريبات الكرة في نهاية الأسبوع الجاري، بشرط تجاوز الاختبارات المحددة من جانب الجهاز الطبي.

يذكر أن الراقي يستعد لملاقاة الرائد في 28 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ25 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الأهلي يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بينما يأتي الرائد عاشرًا بـ28 نقطة.