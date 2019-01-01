رغم تبرئته - إعادة فتح قضية "كبد" أبيدال

هل اعتمد أبيدال على طريقة غير قانونية في شراء كبد للعلاج من السرطان؟

قررت محكمة برشلونة إعادة فتح التحقيق في قضية شراء إيريك أبيدال، لاعب الفريق السابق والسكرتير الفني الحالي، لكبد بطريقة غير شرعية أثناء العلاج من السرطان.

أبيدال أصيب بالسرطان حينما كان لاعبًا في صفوف برشلونة قبل أن يمنحه قريبه جيرارد فص كبده لتتم معالجته.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّه أثناء متابعة قضية ساندرو روسيل، رئيس البلوجرانا السابق، فإنّ هناك تسجيلًا صوتيًا يفيد بأنّ الطريقة التي حصل بها أبيدال على الكبد جاءت بطريقة غير قانونية.

ورغم أنّ القضية أُغلقت منذ فترة طويلة ،إلا أنّه سوف يتم إعادة فتح التحقيقات مرة أخرى.

وكان أبيدال قد سبق ونفى هذه التقارير مؤكدًا أنّه لم يقم أبدًا بالمتاجرة في الأعضاء.

المنظمة الدولية لنقل الأعضاء أعلنت تبرئة أبيدال من هذه التهمة تماما، وأكدت أن العملية تمت بشكل صحيح.

وقالت في بيان رسمي:"تم فحص الحالة بشكل جيد ودراستها، ومن الناحية الطبية والقانونية الأمر لم يكن مخالفا بما يتوافق مع اللوائح المتبعة".

🚨 الأمل يتجدد في العثور على سالا 🚨 pic.twitter.com/MTuuBQCATd — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2019

وأضافت المنظمة:"على عكس ما تم نشره من قبل بعض المعلومات ، كان السيد إيريك أبيدال على قائمة الانتظار لزرع المتبرع المتوفى. في مواجهة تطور مرضه ، لكن بعدها بحث الفريق الطبي في خيار زرع كبد متبرع حي".

يذكر أن برشلونة وأبيدال الذي يعمل حاليا كسكرتير للنادي، قاما أكثر من مرة بنفي هذه الشائعات والشبهة غير القانونية بالعملية.