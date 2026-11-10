رغم تأكيدات استمراره.. رحيل وشيك لدونيس عن المنتخب السعودي والاتفاق مع مدرب إسباني

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عاد الجدل ليحيط بمستقبل اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي. فقد أكد الإعلامي الرياضي متعب الهزاع أن رحيل المدرب عن "الأخضر" بات قريبًا، وأن هناك اتفاقًا سابقًا مع مدرب إسباني لخلافته.

وتصطدم تصريحات الهزاع بتأكيدات صدرت قبل يومين فقط، تحدثت عن بقاء دونيس في منصبه حتى نهاية عقده في يوليو 2027، وأن ملف رحيله لم يُناقش من الأساس.

"سيناريو مانشيني" حاضر

وقال الهزاع في تصريحات تلفزيونية: "هناك أحداث سابقة تجعلني أشكك قليلًا في معلومات بعض المسؤولين، ففي أيام مانشيني قالوا إنه مستمر، وبعدها بأيام تمت إقالته".

وأضاف: "حسب معلوماتي، دونيس مغادر، وهناك اتفاق مع مدرب إسباني تم في فترة سابقة من أجل تدريب المنتخب السعودي".

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"مارتينيز" في الصورة

وتدخل الإعلامي بدر الصقري خلال الحوار، مشيرًا إلى أن "كل الكلام كان يدور حول مارتينيز". وأوضح الهزاع أن المدرب الإسباني كان من المفترض أن يتولى المهمة بعد كأس آسيا، قائلًا: "حسب معلومتي، كان من المفترض أن ينتهي مشوار دونيس مع المنتخب السعودي بعد آسيا لو لم تتأجل البطولة، والله أعلم".

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واستند الهزاع إلى سجله السابق في أخبار المدربين، قائلًا: "لي باع سابق مع المدربين، وكنت موفقًا". وأيده مقدم البرنامج في ذلك، ثم اختتم الفقرة بقوله: "الخبر الذي عندي أن دونيس مغادر، ولا أعرف من البديل، لكن بالنسبة لدونيس أعتقد أن الأمور شبه منتهية".

تأكيدات سابقة بالاستمرار

وتتناقض هذه المعلومات مع ما كشفه الإعلامي نايف الثقيل قبل يومين عبر برنامج "في المرمى" على قناة العربية. فقد أكد أن وجود دونيس في اليونان خلال الفترة الماضية كان لظروف عائلية، ولا علاقة له بأي مؤشرات على رحيله.

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وأوضح الثقيل أن الشائعات بشأن تغيير المدرب ظهرت مباشرة بعد تأجيل كأس آسيا 2027 إلى الفترة بين 23 ديسمبر 2027 و21 يناير 2028، أي بعد انتهاء عقد دونيس. وتزامن ذلك مع انهيال عروض الوكلاء على الاتحاد السعودي بأسماء مرشحة لخلافته. ونقل الثقيل عن مصادر متعددة، بعضها من أصحاب القرار، أن الأمر لم يُناقش نهائيًا، وأن دونيس باقٍ حتى نهاية عقده في يوليو 2027.

خطة الـ30 صفحة تحدد المصير

وبحسب الثقيل، سلّم دونيس تقريرًا من 30 صفحة إلى مات كروكر، المدير التنفيذي لكرة القدم بالاتحاد السعودي. ويتضمن التقرير الأهداف والمؤشرات وآلية استدعاء اللاعبين وخطة الإعداد للمرحلة المقبلة، واعتمده الاتحاد بعد تعديلات أجراها كروكر.

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ويرتبط مستقبل المدرب اليوناني بتنفيذ هذه الخطة: إذا نجح سيُمدد عقده حتى كأس آسيا، وإذا أخفق سيُعاد النظر في استمراره. وأشار الثقيل أيضًا إلى أن الاتحاد وضع قائمة طوارئ تضم 3 مدربين متاحين لأي ظرف، ويجري تحديثها كل ثلاثة أشهر.

ويستعد الأخضر حاليًا في معسكر الدوحة لخوض مباراتين وديتين على ملعب جاسم بن حمد: أمام كوريا الجنوبية في 13 نوفمبر، وأمام أوزبكستان في 17 من الشهر ذاته. وبعدها يخوض معسكرًا آخر في مارس، ثم يشارك في بطولة كأس الكونكاكاف. ويغيب عن القائمة القائد سالم الدوسري، وأكد الثقيل أن استبعاده جاء لعدم مطابقته معايير دونيس في الاستدعاء، لا بسبب الإصابة.

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وكان دونيس قد تولى تدريب المنتخب السعودي قبل كأس العالم 2026، وقاده للتتويج بلقب "خليجي 27" بعد الفوز على الإمارات بهدفين في النهائي، ليكون أول لقب للأخضر منذ عام 2004.