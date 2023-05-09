رغم تأكد مشاركته.. الرعب يحيط بلوكا مودريتش في مباراة مانشستر سيتي!

نجم وسط ريال مدريد تعافى من الإصابة.. ولكن!

حين خرج كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي ليتحدث عن مشاركة أكيدة لنجم خط وسطه الكرواتي لوكا مودريتش في مباراة مانشستر سيتي، ظهر الأمر كما لو كان اللاعب المذهل قد تعافى تمامًا من الإصابة.

لكن هذا ليس حقيقيًا، موقع "ريليفو" أكد أن إصابة مودريتش لم تلتئم بنسبة 100٪، وأن وجوده في قائمة ريال مدريد لمباراة مانشستر سيتي ينطوي على كثير من المخاطرة.

من المؤكد أن مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي ستجري وفق أعلى مستوى من الأداء البدني العالي، لذلك لن يكون الزج بمودريتش اختيارًا سهلًا لأنشيلوتي في مثل هذا النوع من المباريات.

"ريليفو" يؤكد أن التعافي على يد ماريانا كوفاسيفيتش الطبيبة المذهلة كان خارقًا، ولكن هذا لا يعني انتفاء خطورة مشاركة مودريتش لدقائق كثيرة أمام السيتي.