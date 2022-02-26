رغم تألقه .. مطالبة نصراوية بمعاقبة أبو بكر بعد انتصار أبها

تألق النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، مهاجم فريق نادي النصر، خلال مباراة أبها التي أقيمت مساء اليوم السبت، وقاد فريقه لتحقيق انتصارًا قاتلًا.

النصر حقق الفوز على أبها بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك بعدما نجح أبو بكر في تسجيل هدفًا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليهدي النقاط الثلاث لفريقه.

وبالرغم من تألق أبو بكر في المباراة، إلا أن الإعلامي الرياضي فهد الروقي طلب من إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، معاقبة النجم الكاميروني.

وكتب الروقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يطالب فيها بضرورة فرض عقوبة صارمة ضد أبو بكر، حفاظًا على كرامة مشجعي النصر، ناشرًا صورة احتفال أبو بكر بهدفه.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "إسكات جماهير فريقه خطأ يجب على الإدارة فرض عقوبة صارمة، حفظًا لكرامة المشجع العاشق".

إسكات جماهير فريقه خطأ يجب على الإدارة فرض عقوبة صارمة حفظا لكرامة المشجع العاشق pic.twitter.com/ufr0vEkQPI — فهد الروقي (@fahdalruqi) February 26, 2022

أبو بكر نجح في أن يصبح نجم النصر الأول في مباراة أبها، بعدما سجل هدفي المباراة، حيث كانت تتجه النتيجة إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حتى تمكن من تسجيل الهدف القاتل بالدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

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النصر رفع بهذا الانتصار رصيده إلى النقطة 44 في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر برصيد 48 نقطة، قبل مواجهة ديربي جدة أمام الأهلي بالجولة 22 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.