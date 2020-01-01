رغم تألق لازكازيت.. آرسنال يخسر من برينتفورد

خسارة ودية لآرسنال استعدادًا لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز

تعرض آرسنال للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مواجهة ودية خاضها أمام ضيفه برينتفورد اليوم الأربعاء على أرضية ملعب الإمارات.

ويستعد الدوري الإنجليزي الممتاز للعودة من جديد بعد توقف لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد وحول العالم.

وفي الوقت الذي تستعد فيه الأندية الإنجليزية لعودة المنافسات من جديد، خاض آرسنال مباراة ودية أمام برينتفورد، ولكنه خسرها في نهاية المطاف.

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ولم تكن هذه المباراة هي الودية الأولى التي يخوضها آرسنال استعدادًا لعودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب أمام تشارلتون أتلتيك السبت الماضي وفاز بسداسية نظيفة.

وتألف كل من أدي نكيتا وبيير إيمريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت وجو ويلوك في مواجهة السبت، حيث سجلوا أهداف الجانرز الستة بواقع هاتريك لنكيتا وهدف لكل لاعب من الآخرين.

واستمر تألق لاكازيت في مواجهة برينتفورد على الرغم من خسارة فريقه، حيث سجل المهاجم الفرنسي مرة أخرى خلال الشوط الثاني في مواجهة الأربعاء ليواصل تألقه، في الوقت الذي سجل فيه جو ويلوك الهدف الأول.

ولا تكاد تكون النتيجة التي انتهت عليها المباراة مثالية بالنسبة لآرسنال قبل مباراة الأسبوع المقبل على ملعب أبطال الدوري الممتاز، حيث سيحل الجانرز ضيوفَا على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد.

،ولكن في الوقت ذاته المدير الفني مايكل أرتيتا سيكون أكثر اهتمامًا بمستويات لياقة لاعبيه البدنية في هذه المرحلة التي يعود فيها نشاط كرة القدم بعد توقف لفترة طويلة أثرت بالسلب على كل شيء.

وقبل انطلاق المباراة دعم مايكل أرتيتا ولاعبيه قتيل العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية جورج فلويد، حيث ارتدوا قمصان جلسة الركبة الشهيرة لدعم الحركة المناهضة للعنصرية.

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يذكر أن آرسنال يتطلع للعب مباراة أخرى خلف الأبواب المغلقة في نهاية هذا الأسبوع استعدادًا لمنافسات البريميرليج، على أن تكون مباراته الأولى التي سيستضيفها على ملعبه في الأول من يوليو المقبل أمام نورويتش سيتي.