رغم اهتمام دورتموند وليستر - مدافع يوفنتوس ليس للبيع

هل يرحل ديميرال؟

رفض نادي يوفنتوس الإيطالي التخلي عن مدافعه ميريه ديميرال خلال سوق الانتقالات الشتوية رغم اهتمام عدد من الفرق بضمه.

ديميرال انضم إلى اليوفي مطلع هذا الموسم من ساسوولو، لكنه فشل في كسب مكانة أساسية حتى شهر ديسمبر، والذي منحه فيه ماوريسيو ساري الفرصة أخيرًا.

ورغم كونه الخيار الرابع لماوريسيو ساري في يوفنتوس إلا أنّه لن يوافق على رحيله خلال الفترة المقبل.

العديد من الأندية الأوروبية كانت تطمع في الحصول على الدولي التركي، وتزعمها أرسنال وكذلك ليستر سيتي، وبوروسيا دورتموند هو أحدث المتنافسين.

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وبحسب تقارير من الصحافة الإيطالية، فإن عرضًا قد قُدِّم من النادي الألماني بقيمة 40 مليون إلى إدارة اليوفي من أجل ديميرال، لكن الموقف لا يزال ضبابيًا إلى حد كبير.

دورتموند ستكون وجهة مثالية لديميرال، فكتيبة لوسيان فافر تُجابه أزمة دفاعية حقيقة في ظل تراجع مستوى ماتس هوملس ومانويل أكانجي وعدم وجود بديل حقيقي لهما، مما سيضمن له مشاركة بصورة مستمرة..

يذكر أن الصحافة الإيطالية أيضًا أشارت أن ليستر سيتي قد قدّم عرضًا بالفعل بقيمة عالية ولكنها أقل من التي قدمها فريق ملعب سيجنال إيدونا بارك، إذ اكتفى وصيف البريميرليج بعرض بقيمة 30 مليون يورو فقط.