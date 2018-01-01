رغم الهزيمة.. الزمالك يتأهل للدور الـ32 الثاني في الكونفدرالية

سقوط مفاجيء للزمالك أمام القطن التشادي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

تأهل نادي الزمالك إلى دور الـ32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية على الرغم من الهزيمة أمام القطن التشادي في مباراة الإياب بهدفين دون رد.

وكان الزمالك حقق الفوز في مباراة الذهاب بسبعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بتروسبورت" بالقاهرة.

ظهرت أرضية الملعب في حالة سيئة لملعب مباراة الزمالك والقطن في تشاد، بسبب كونها نجيل صناعي، مما أثر على لاعبي الأبيض. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وغادر التونسي حمدي النقاز من المباراة بعد مرور ربع ساعة بسبب الشد الذي تعرض له حيث أشار البعض إنها بسبب سوء أرضية الملعب.

وسيطر الزمالك على مجريات اللعب في المباراة وقام بالاستحواذ على الكرة ولم يعطي الفرصة لأصحاب الأرض لصناعة الفرص.

وفي الدقيقة 88 أحرز الفريق التشادي الهدف الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 91.

وينتظر الزمالك أحد الفرق التي ستخرج من دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.