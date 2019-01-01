رغم الهزيمة أمام الهلال - جاريدو يهنئ لاعبي العين

الزعيم الإماراتي بدأ مشواره بهزيمة بهدف الشلهوب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو؛ المدير الفني للعين الإماراتي، عن رضاه عما قدمه فريقه أمام الهلال السعودي رغم الهزيمة، مؤكدًا أنه سيظل داعمًا لطموحات لاعبيه.

الزعيم السعودي حقق الفوز أمام الزعيم الإماراتي بهدف نظيف، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال جاريدو، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للعين: "لست سعيدًا بالنتيجة، لكن أداء اللاعبين كان قويًا وظهرت لديهم روح التحدي والقتال، لكن مثل هذه المباريات تحسمها التفاصيل الصغيرة، أتيحت لنا فرصة في آخر المباراة لم نحسن استغلالها للتعادل، في المقابل فرص الهلال كنات أكثر من فرصنا".

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وأضاف: "أهنئ لاعبي فريقي على أدائهم الجيد وسأعمل على دعم طموحاتهم خلال مرحلة التحضير لمواجهتنا المقبلة أمام الاستقلال، وكذلك أود أن أهنئ الهلال على الفوز والحقيقة أن المباراة كانت بين ناديين كبيرين في قارة آسيا".

بسؤاله عن تأثر فريقه بغياب كايو، علق: "الواقع يؤكد أن الفريق قدم أداءً جيدًا وتمكن من تهيئة ثلاث فرص محققة للتسجيل على مرمى الهلال وإن سجلنا أيًا منها لكانت النتيجة مختلفة عما انتهت عليها المباراة.

"كرة القدم لعبة جماعية ولكن إذا تحدثنا على المستوى الفردي فلابد من الإشادة بجهود ريان يسلم الذي قدم كل شيء خلال تسعين دقيقة برغم ابتعاده خلال الفترة الماضية بداعي الإصابة، وكذلك محمد فايز العائد من الإصابة والذي سعدت كثيراً باستعادة مستواه ودومبيا الذي تغيب لفترة طويلة عن المشاركة في المباريات مع الفريق كونه غير مقيد بقائمة العين المشاركة في المسابقات المحلية، ومحمد عبدالرحمن كان يعاني من الإرهاق لذلك أشركته في الشوط الثاني أما كايو فهو لاعب مهم ومؤثر وتواجده بالتأكيد كان سيسهم في صناعة الفرق بالتأكيد".

يذكر أن العين يقع في المجموعة الثالثة، والتي يقتسم صدارتها حاليًا الدحيل والهلال برصيد ثلاث نقاط، بينما يحل الزعيم ثالثًا دون نقاط متساويًا مع استقلال طهران، الذي هزم أمام الدحيل بثلاثية نظيفة.