رغم الهاتريك .. مالكوم يحذر زملاءه ويؤكد: عاب الهلال أمران أمام أبها!

البرازيلي سجل الهاتريك، لكنه لم يكن مقتنعًا بشكل كامل بما قدمه الهلال أمام أبها!

SHAHID

اعترف البرازيلي مالكوم؛ لاعب الهلال السعودي، بصعوبة مواجهة أبها، رغم فوز فريقه بثلاثية، وإن كان سعيدًا بانطلاقته المميزة مع الزعيم على المستوى الفردي.

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الزعيم حقق الفوز الليلة أمام أبها بثلاثية مقابل هدف وحيد، إذ جاء الهاتريك بتوقيع البرازيلي، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2023-2024م.

وقال مالكوم، خلال تصريحاته لقناة "SSC" عقب المباراة: "سعيد جدًا بتألقي في أول مباراة بدوري روشن، سعيد بالانتصار وبما قدمناه في اللقاء، اليوم أكمل نجلي شهره الثالث، لذلك أهدي له الفوز؛ هدف لنجلي، هدف لابن أخي وهدف لعائلتي كافة".

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وأضاف: "لا توجد أي مباراة في السعودية سهلة، الجميع صعب، علينا أن نكون حذرين وأن نتحرك بالكرة أسرع ونضغط الخصم، حققنا الفوز الليلة لكنه لم يكن سهلًا".

وبسؤاله عن اقتراب مواطنه نيمار دا سيلفا؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من مزاملته في الهلال، علق: "اجتمعت مع نيمار في المنتخب من قبل، لأنه غادر برشلونة قبل انضمامي له، إن حضر للهلال فسيكون صفقة مهمة، تضيف الكثير للفريق من ناحية الأداء والجمالية".

يذكر أن مالكوم يعد أول لاعب في تاريخ الهلال يحرز "هاتريك" في المباراة الافتتاحية له في دوري المحترفين.

SHAHID