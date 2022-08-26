رغم النفي مرارًا وتكرارًا .. تقارير تؤكد قرار رونالدو بالعودة إلى لشبونة!

النجم البرتغالي لا يبدو عليه السعادة في إنجلترا!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل بشكل نهائي عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت رغم النفي المتكرر من كافة الأطراف المعنية أن كريستيانو رونالدو قرر العودة إلى سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وأوضحت الصحيفة أن قصة رونالدو رفقة مانشستر يونايتد قد انتهت بالفعل ولا يتبقى سوى أن ينتقل اللاعب لفريق آخر لتشهد الفصل الأخير فيها.

ويرى اللاعب السابق لريال مدريد أنه لا مفر من العودة إلى ناديه الأسبق سبورتينج لشبونة البرتغالي الذي بدأ معه تألقه في الملاعب.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب والنادي ووكيله جورج مينديش يبحثون عن طريقة يستطيع من خلالها العودة إلى النادي في سوق الانتقالات الجاري.

رونالدو بحسب ما أكدت الصحيفة لا يريد أي شيء سوى اللعب في دوري أبطال أوروبا، بطولته المفضلة والتي هو الهداف التاريخي لها.

جدير بالذكر أن لشبونة وقع في مجموعة متوسطة الصعوبة في دوري الأبطال ضد آينتراخت فرانكفورت وتوتنهام ومارسيليا.