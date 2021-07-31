رغم الفوز على مصر.. ألفيش غير راضٍ عن النتيجة

داني ألفيش قائد منتخب البرازيل الأولمبي غير راضٍ عن نتيجة مباراته أمام نظيره المصري في الأولمبياد.

عبر داني ألفيش قائد منتخب البرازيل الأولمبي عن إحباطه من نتيجة مباراته "السيليساو" أمام المنتخب المصري الأولمبي في الدور ربع النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وتمكن منتخب البرازيل من الفوز على مصر بهدف دون رد، في مباراة سيطر عليها "السيليساو" بشكل كامل، ويرى ألفيش أن النتيجة ليست عادل بالنظر إلى حجم الفرص التي حصلوا عليها.

وحقيقة أن المنتخب البرازيلي أضاع العديد من الفرص السانحة للتسجيل، جعلت ألفيش يشعر بالإحباط الشديد، حيث يرى أن فريقه كان يمكن أن يحصل على نتيجة أكبر.

ماذا قال داني ألفيش بعد الفوز على مصر؟

وقال ألفيش في تصريحات لقناة "جلوبو تي في" البرازيلية بعد المباراة: "كان بإمكاننا الفوز بنتيجة أكبر، كنا بحاجة إلى التركيز أكثر، وفي النهاية لا توجد مباراة سهلة".

وأضاف قائد منتخب البرازيل الأولمبي: "صنعنا الكثير من الفرص الخطيرة، ولم نفقد السيطرة على المباراة، كانت لدينا فرص لتسجيل المزيد من الأهداف، والنتيجة النهائية غير عادلة إذا نظرنا إلى كم الفرص التي صنعناها".

واختتم داني ألفيش تصريحاته قائلًا: "أمامنا مباراتان، والحلم يقترب، لكن علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، وعلينا أن نتطور، وأن ندرس منافسنا جيدًا".

ومع خروج مصر من ربع نهائي أولمبياد طوكيو، تودع بذلك المنتخبات العربية التي شاركت منافسات البطولة، بعد خروج المنتخب السعودي الأولمبي من دور المجموعات.

أما منتخب البرازيل فسيواصل مشواره ويخوض مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب المكسيك يوم الثلاثاء 3 أغسطس المقبل، بعد الفوز العريض الذي حققه "التري كولوري" على كوريا الجنوبية بنتيجة 6-3 في ربع النهائي.

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