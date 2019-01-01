رغم الفوز على بلاروسيا - كومان غير راضي عن أداء هولندا

تعرف على تصريحات كومان عقب تحقيق هولندا أول انتصار في تصفيات أوروبا

عبّر رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، عن غضبه من طريقة لعب الفريق وتراجع المستوى في الشوط الأول أمام بيلاروسيا.

هولندا افتتحت مشوار العودة إلى أمم أوروبا بفوز عريض على بيلاروسيا برباعية نظيفة مساء أمس، الخميس.

وقال كومان في تصريحات عقب المباراة: "كنا مهملين وشعرت في بعض أوقات المباراة أنّ اللاعبين غير مكترثين ويلعبون لأجل الاستعراض".

وتابع: "بعد أن أصبحت النتيجة 1-0 تلقينا العديد من الهجمات وأنقذنا تسديدات قوية في مناطقنا، وحتى بعد تسجيل الهدف الثاني لم نكن الأفضل".

مدرب إيفرتون السابق أشاد بمستوى الفريق في نهاية الشوط الأول والشوط الثاني بعد أن سيطر على مجريات الأمور وحرم بيلاروسيا من بناء الهجمات.

✨نتائج مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020 : 🏆



هولندا 4 🆚 بيلاروسيا 0

بلجيكا 3 🆚 روسيا 1

كرواتيا 2 🆚 أذربيجان 1

النمسا 0 🆚 بولندا 1 pic.twitter.com/4yNyfz81uA — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 21, 2019

وأردف: "ممفيس ديباي لاعب عظيم ويمتلك الثقة والقدرات التي تجعله مؤهلًا لقيادة الفريق حتى وإن كان يمر بفترة تراجع مع فريقه".

واختتم: "إنّه لاعب هام للغاية للفريق وأثبت قيمته لهولندا في البطولات المختلفة".

ديباي سجل هدفين وصنع آخر في رباعية هولندا ضد بيلاروسيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2020.