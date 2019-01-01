رغم الفوز على الأهلي.. الوحدة يقترب من إقالة مدربه والاتفاق مع البديل

الوحدة حقق الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي الوحدة السعودي تستعد لإقالة المدير الفني الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش للفريق خلال الساعات المقبلة.

وكان الوحدة قد حقق الفوز على أهلي جدة أمس السبت، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، اليوم الأحد، أن على الرغم من الفوز على أهلي جدة إلا أن إدارة الوحدة تسعى لإقالة المدير الفني.

وأشارت التقارير أن الإدارة برئاسة سلطان أزهر رئيس النادي، توصلت لاتفاق مع جوزيه كارينيو المدير الفني السابق للنصر.

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وكان المدير الفني الكرواتي تعرض للهزيمة مع الوحدة في أول مباراتين أمام الاتفاق وأبها، مما جعل إدارة النادي تعقد اتفاق مع مدير فني جديد.

وخلال الساعات القليلة المقبلة من المتوقع أن يتم إقالة المدير الفني للإعلان عن تولي المدير الفني الجديد استعدادًا للمباريات القادمة من الدوري السعودي للمحترفين.