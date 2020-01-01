رغم الفوز | سيتين: لعبنا بصورة سيئة وجعلنا المباراة أسهل للمنافس

تعرف على تصريحات سيتين عقب الفوز على أيبيزا

​انتقد كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، مستوى الفريق الكتالوني عقب الفوز على أيبيزا بصعوبة بهدفين لهدف في الدور 32 من كأس ملك إسبانيا.

أنطوان جريزمان أنقذ برشلونة من الهزيمة وسجل هدفين في الشوط الثاني ليقود البلوجرانا لثمن نهائي الكأس.

وقال كيكي في تصريحات عقب المباراة: "ارتكبنا العديد من الأخطاء وجعلنا اللقاء سهلًا على المنافس وهو أمر غير مقبول".

وتابع: "وجدنا صعوبة في الوصول لمرمى المنافس كما أننا فقدنا العديد من الكرات عكس ما حدث في لقاء غرناطة وافتقد البعض للثقة عقب تسجيل الهدف الأول لأيبيزا".

ورغم غضب المدرب من تراجع مستوى الفريق، إلا أنّه أشاد باستمرار المحاولات حتى الدقائق الأخيرة والقدرة على قلب الطاولة والفوز بالمباراة.

وتابع: "أنسو فاتي سوف يحصل على فرصته للعب بحسب مجريات المباراة وطبيعة المنافس. ما حدث في هذه المباراة يجعلنا نصل للعديد من الاستنتاجات وهو أمر إيجابي بالنسبة لنا".

واختتم: "صحيح أرضية الملعب كانت سيئة وصعّبت من مسألة تحرك الكرة لكن الفريق في المجمل لم يعجبني".

جدير بالذكر أنّ برشلونة وصل إلى نهائي كأس الملك في آخر 6 نسخ وحقق البطولة 4 مرات على التوالي.