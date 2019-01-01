رغم الفوز بالسوبر الأوروبي - جوميز: ليفربول بحاجة للتطور

تعرف على رأي جو جوميز فيما يقدمه ليفربول

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أكد جو جوميز، لاعب ليفربول، أنّ فريقه لم يقدم أفضل ما لديه مع انطلاق الموسم ولم يكن الطرف الأفضل في السوبر الأوروبي رغم حصد البطولة.

ليفربول حقق السوبر الأوروبي الرابع في تاريخه بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح.

وقال جوميز في تصريحات لصحيفة "تليجراف" الإنجليزية: "أعتقد أنّ هناك العديد من الأمور التي كنا نستطيع القيام بها بصورة أفضل في المباراة سواء على الصعيد الشخصي أو كفريق".

وتابع: "مررنا ببعض لحظات التخاذل واستقبلنا هدفين كنا نستطيع بسهولة تجنبهما كما أننا لم نلعب أفضل كرة لدينا".

صاحب الـ 22 عامًا أشار إلى أنّ الفوز بالمباريات حتى بمستوى سيء أمر إيجابي ومطلوب لأي فريق يرغب في تحقيق البطولات وبالأخص لقب البريميرليج.

واختتم: "نبحث عن التتويج بكل البطولات الممكنة ولذلك على استعداد لخوض العديد من اللقاءات وهدفنا دائمًا الفوز بأي ثمن".

ليفربول يواجه ساوثامبتون مساء الغد، السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويحتل الريدز المركز الثالث بعد الفوز في المباراة الافتتاحية على نوريتش سيتي برباعية لهدف.