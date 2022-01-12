رغم العقد الجديد.. أومتيتي يرغب في الرحيل عن برشلونة

تطور مثير للغاية في الأحداث يعيشه نادي برشلونة الإسباني بعد أيام قليلة فقط من الإعلان عن تجديد عقد الفرنسي صامويل أومتيتي حتى صيف 2026.

رغم ذلك، لم تكن الدوافع من إتمام الصفقة كما كانت ستصبح عادة عندما يتعلق الأمر بالعقود الجديدة.

اتفاق أومتيتي مع برشلونة جاء ليضمن النادي الكتالوني تسجيل عقد فيران توريس، حيث اتفق المدافع الفرنسي على توزيع راتبه على فترة أطول مع خفض راتبه في المستقبل.

لكن أومتيتي نفسه يريد أن يحصل على فرصة لإثبات أنه يمكن أن يكون له مستقبل في "كامب نو" بعد أن عانى من الإصابات خلال المواسم الأخيرة.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أومتيتي يريد تأمين صفقة إعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وأفادت الأنباء أن أومتيتي يريد الحصول على دقائق منتظمة لإظهار ما يمكنه تقديمه لفريق تشافي هيرنانديز وبرشلونة في المستقبل القريب.

وقد تكون هذه خطوة ذكية نظرًا لأنه من غير المرجح أن يحصل أومتيتي على الكثير من الوقت لإظهار ما يمكنه فعله على أرض الملعب في "كامب نو" من الآن وحتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن أومتيتي لعب تسعين دقيقة فقط خلال الموسم الحالي في مباراة واحدة بالدوري الإسباني، كانت أمام أوساسونا في الجولة 17 من "الليجا".

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