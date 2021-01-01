رغم السقوط أمام بيتيس.. زيدان يرفض الاستسلام: الدوري الإسباني لم ينته بعد!

سنقاتل حتى النهاية..

رفض زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، الاستسلام بشأن المنافسة على لقب الدوري الإسباني، وأكد أن الملكي سينافس حتى الرمق الأخير على الدرع.

وكان ريال مدريد قد تعثر مرة أخرى بالتعادل سلبيًا مع ريال بيتيس في ألفريدو دي ستيفانو، في ثاني تعادل بآخر ثلاث مباريات بعد التعادل بالنتيجة نفسها أمام خيتافي.

ورغم أن الفارق بين ريال مدريد والجار المتصدر أتلتيكو مدريد وحتى برشلونة سيزيد، لكن هذا لم يمنع زيزو من التأكيد على أن كتيبته ستقاتل للحظات الأخيرة.

زيدان في حديثه إلى الإعلام بعد المباراة قال "يتبقى على نهاية الدوري خمس مباريات وسنواصل القتال، الدوري لم ينته اليوم، البقية لم يلعبوا مبارياتهم هذه الجولة حتى".

كما أضاف "خسرنا نقطتين لكننا كنا جيدين دفاعياً، هجوميًا افتقرنا إلى الكثير فيما يتعلق التحولات، لم نكن بخير أبدًا في الشق الهجومي".

أما عن مباراة تشيلسي يوم الثلاثاء، فقال "النية هي عودة توني كروس وفيرلاند ميندي، سنرى ما سيحدث. علينا أن نتعافى، ستكون أقوى مباراة في الموسم".

وشهدت مباراة بيتيس عودة الثنائي إيدين هازارد وداني كارباخال من الإصابة، وحول ذلك قال زيدان "هازارد قدم مشاعر طيبة، أنا سعيد للغاية بعودته".

وأتم "سيساهم معنا في نهاية الموسم، سنستفيد منه الآن. كارباخال جيد جدًا تمامًا مثل بقية اللاعبين العائدين من الإصابات مؤخرًا".

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد إن فاز في مباراة هذه الجولة أمام أتلتيك بيلباو فسيصبح الفارق بينه وبين ريال مدريد 5 نقاط لصالح الروخي بلانكوس.