رغم الحجر الصحي .. نابولي يحدد موعد عودته للتدريبات

نابولي يعود للتدريبات الجماعية

أعلن نادي نابولي، موعد عودته للتدريبات بالرغم من التحذيرات من التجمعات بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

ووفقاً للبيان الرسمي الذي نشره فريق الجنوب الإيطالي، سيعود الفريق للتدريبات الجماعية يوم الأربعاء القادم.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قد أعلن إيقاف كافة الدوري، حتى الثالث من أبريل المقبل بعد انتشار الفيروس.

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وتشير التقارير الصحفية، إلى احتمالية تمديد إيقاف الدوري بنسبة كبيرة، خاصة في ظل سوء الأحوال التي تمر بها إيطاليا وكثرة الإصابات والوفيات بسبب كورونا.

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ومن جانبها ترى رابطة اللاعبين الإيطاليين أن استئناف التدريبات قبل أبريل القادم، سيشكل خطورة كبيرة.

ويحتل نابولي المركز السادس من ترتيب السيري آ برصيد 39 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن أتلانتا صاحب المركز الرابع.