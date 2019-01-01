رغم التعادل - رايسينج كلوب يحسم الدوري الأرجنتيني قبل جولة من نهايته

رايسينج كلوب يتعادل مع مضيفه تايجر في الجولة الـ 24 من الدوري الأرجنتيني ويحسم لقب البطولة قبل جولة من النهاية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حسم نادي رايسينج كلوب لقب الدوري الأرجنتيني للمرة الـ 18 في تاريخه بعد تعادله أمام فريق تايجر بهدف لمثله في لقاء الجولة الـ 24 من البطولة.

جاء هذا في المباراة التي أقيمت في وقت مبكر من فجر اليوم الإثنين وتقدم فيها رايسينج في الدقيقة الـ 58 عن طريق اللاعب أوجوستو سولاري.

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وسجل أصحاب الأرض فريق تايجر هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء عن طريق المدافع لوكاس رودريجيز الذي عكر صفو فرحة الضيوف.

وارتفع رصيد رايسينج كلوب بعد تلك المباراة للنقطة رقم 56 في المركز الأول، مبتعدًا عن ديفينسا خوستيكا صاحب المركز الثاني بأربع نقاط.

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وكان خوستيكا قد تعادل أمام نظيره سانتا في خلال المباراة التي أقيمت بنفس التوقيت وبشق الأنفس بعد أن كان متأخرًا في النتيجة بهدف نظيف.

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الختامية ستشهد مواجهة بين خوستيكا ورايسينج كلوب على ملعب الأخير، وسيتم تنظيم احتفالية باللقب أمام جماهيرهم.