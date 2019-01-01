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الدوري الإنجليزي الممتاز

رغم التعادل.. بوجبا يزيد حصيلة أرقامه مع سولشار

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بوجبا سجل هدفاً من ركلة جزاء ضد بيرنلي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه بيرنلي بهدفين لمثلهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للبريميرليج.

 

وتقدم بيرنلي بهدفين في البداية، قبل أن يتعادل يونايتد بركلة جزاء سجلها بول بوجبا في الدقيقة 87، ثم هدف فيكتور لينديلوف في الدقيقة 92.

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وكان ذلك هو هدف بوجبا التاسع هذا الموسم، وهو أكثر عدد من الأهداف سجله بالدوري في موسم واحد.

وأتت ستة من تلك الأهداف تحت قيادة المدرب الجديد أولي جونار سولشار.

على الجانب الآخر شارك بوجبا في 10 أهداف منذ وصول سولشار، بواقع 6 أهداف سجلها و4 صنعها، أكثر من أي لاعب في الدوريات الخمس الكبار في تلك الفترة.

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