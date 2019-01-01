رغم التعادل القاتل - بيترو أتليتكو يصعب مهمة الزمالك الإفريقية

هل الزمالك قادر على الصعود من المجموعة الرابعة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تعادل فريق نادي الزمالك، مع نظيره بيترو أتليتكو الأنجولي، بهدف لكلًا منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

شهد الشوط الأول سيطرة من جانب نادي الزمالك، ولكن دون أي خطورة تذكر على مرمى بيترو أتليتكو الأنجولي، لينتهي بالتعادل السلبي.

سجل بيترو أتليتكو الهدف الأول في الدقيقة 59 من زمن المباراة، وذلك بعد عرضية من الجهة اليمنى، سددها تياجو أزولاو على يمين محمود عبد الرحيم جنش.

الدقيقة 64 شهدت إهدار أيمن حفني لهدف محقق، بعد عرضية من الجهة اليسرى، أرسلها عبد الله جمعة، وضعها حفني خارج الملعب.

بيترو أتليتكو الهدف الثاني في الدقيقة 69 من زمن المباراة، ولكن حكم المباراة رفض احتسابه، بداعي التسلل.

جروس مدرب الزمالك الحالي ومدرب الأهلي السعودي السابق مع لاعبي الهلال في فندق الاقامة.



(@Alirbag1: 📽️) pic.twitter.com/24rLnqOV9i — جول مصر (@goaleg) February 24, 2019

حارس بيترو أتليتكو تألق وتصدى ببراعة لتسديدة فرجاني ساسي عن طريق ركلة حرة مباشرة، في الدقيقة 72 من زمن المباراة.

المغربي حميد أحداد كاد أن يضع الكرة في المرمى بالدقيقة 89 من زمن المباراة، بعد عرضية رائعة من عبد الله جمعة، سددها أحداد خارج المرمى.

وتمكن يوسف إبراهيم أوباما من تسجيل هدف التعادل للزمالك بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد عرضية من عبد الله جمعة، سجلها أوباما برأسه في المرمى.

وبذلك يرفع الزمالك لنقطتين، في المركز الرابع والأخير، في المجموعة الرابعة، بينما يرفع بيترو أتليتكو رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثاني خلف جور ماهيا الكيني المتصدر.