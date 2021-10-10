رغم التتويج الأوروبي .. بنزيما مهدد بالمحكمة بسبب قضية الإبتزاز!

النجم الفرنسي صاحب هدف العودة في التتويج بدوري أمم أوروبا يخضع للمحاكمة في قضية الإبتزاز هذا الشهر!

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن كريم بنزيما هداف ريال مدريد ومنتخب فرنسا سيخضع للمحاكمة هذا الشهر في قضية الإبتزاز الشهيرة الخاصة به.

جاء هذا بحسب ما ادعى موقع "جيت فرانس فوتبول نيوز"، والذي أكد أن بنزيما سيحضر للمحكمة بين الـ 20 والـ 22 من شهر أكتوبر الجاري.

وتخص تلك القضية اللاعب ماتيو فالبوينا الذي اتهم بنزيما بالتورط في عملية إبتزاز بشريط جنسي تم التلاعب به فيها من قبل نجم ريال مدريد.

وعند سؤال ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا عن الأمر، لم ينكر أن بنزيما يواجه مشكلة، لكنه رفض التعليق على مستقبله في الفريق.

وقال ديشان: "أنا لا أسأل نفسي السؤال الذي تفكرون فيه، لا أعلم إذا ما كان الذي سيحدث سيؤثر على اختياراتي في الفريق مستقبلًا أم لا".

وكان بنزيما قد ظهر بشكل مميز في لقاء مساء الأحد أمام إسبانيا في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية وسجل هدف التعادل الذي حول مجرى اللقاء.

جدير بالذكر أن بنزيما يقدم موسمًا مميزًا للغاية مع ريال مدريد وعاد لتوه للمشاركة مع فرنسا في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة بعد غياب طال لسنوات.

انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة

اقرأ أيضًا

الصدارة ليست لباريس .. أغلى الفرق في العالم بعد الميركاتو الصيفي

خاص | نيمار: أعتقد أن كأس العالم 2022 ستكون الأخيرة لي!

الكلاسيكو خارج إسبانيا.. تيباس يكشف حقيقة الأمر